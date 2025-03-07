Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 160 военных

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли более 160 военных, уничтожены танк и бронетранспортер. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 4 миномета, а также станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили там.