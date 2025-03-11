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НОВОСТИ

ОБСЕ готова поддержать усилия для прекращения конфликта на Украине — генсек

15:12 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова поддержать усилия по урегулированию на Украине и предоставить необходимую помощь. Об этом заявил генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Я считаю, что сейчас у нас есть возможность положить конец продолжающейся войне на Украине. Мы должны остановить ее, мы должны воспользоваться возможностью, которая у нас есть, — сказал Синирлиоглу. — ОБСЕ готова поддержать усилия для того, чтобы положить конец войне на Украине и за ее пределами любым способом, каким это может принести пользу сторонам. Как генеральный секретарь ОБСЕ я готов предоставить необходимую помощь».

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