Уолтц назвал некоторые вероятные условия мирного урегулирования на Украине

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — сказал он в интервью телеканалу ABC News в ответ на соответствующий вопрос.