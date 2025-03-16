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НОВОСТИ

Уолтц назвал некоторые вероятные условия мирного урегулирования на Украине

17:35 16.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — сказал он в интервью телеканалу ABC News в ответ на соответствующий вопрос.

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