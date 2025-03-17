Европа должна пожертвовать социальными расходами ради увеличения военного бюджета — FT

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение военных расходов потребует от европейских стран сокращения программ социальной поддержки населения, что может привести к массовым протестам. Об этом пишет газета Financial Times.

По мнению главного экономиста компании Moody’s Analytics Марка Занди, после окончания холодной войны Европа получала «дивиденды мира», благодаря которым «высвободились экономические ресурсы на инвестиции в частный капитал, а государства смогли расширить программы социальной поддержки». По словам эксперта, этот период закончился. Европа должна будет ответить на требование президента США Дональда Трампа увеличить военные расходы, чтобы самой обеспечивать безопасность континента.

По информации издания, возвращение к уровню военных расходов 1980-х годов потребует изменения бюджетной политики и увеличения объемов государственных заимствований. При этом многие страны Европы уже сталкиваются с высоким уровнем госдолга. В Италии соотношение госдолга к ВВП выросло с 31% в 1960-х годах до 137% в 2024 году. Во Франции и Великобритании госдолг также превышает объем экономики. В итоге «расходы на перевооружение в конечном счете лягут на плечи налогоплательщиков» стран Европы, отмечает газета.

По данным Европейского совета, в 2024 году страны ЕС потратили на оборону около 326 млрд евро (1,9% ВВП), что выше 214 млрд евро в 2021 году и среднего уровня в 150 млрд евро за 15 лет до 2019 года. Но с учетом требований США Европе придется увеличить оборонные расходы до 230-460 млрд евро ежегодно, считают в аналитическом центре Pantheon Macroeconomics. Эксперт этого центра Клаус Вистесен предполагает, что увеличение оборонных расходов может даже потребовать введения «налога на войну» в ряде европейских стран.

Кроме того, сокращение правительственных расходов на пенсии и здравоохранение станет особенно сложной задачей, поскольку Европа — самый стареющий регион мира. По мере сокращения численности трудоспособного населения социальные траты будут неизбежно расти, а бюджетные поступления — снижаться.