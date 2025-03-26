В Черном море после ЧС с нефтетанкерами находится 3 100 т мазута

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Черном море после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе находится 3100 тонн мазута. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай на Международном арктическом форуме (МАФ).

«У нас сейчас до сих пор действует чрезвычайная ситуация в Черном море, где два капитана, двух танкеров, они нарушили законодательство, вошли в запретный район в неположенное время. И в результате мы имеем 3 100 тонн мазута, который находится сейчас в Черном море», — сказал он.