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В Пентагоне считают, что США находится на траектории, где это космос станет серьезной частью военных действий в будущем

19:10 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космическое пространство становится все более важным для национальных интересов ряда стран, из-за чего будет расти напряженность, которая приведет к конфликтам и кризисам. Такое мнение высказал командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен на семинаре, организованном Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла.

«Космос будет становиться все более и более важным для национальных интересов многих стран, что будет создавать напряженность, конфликты и кризисы, с которыми [США] придется иметь дело», — сказал он.

В связи с этим, продолжил Салтцмен, Соединенные Штаты должны быть готовы отвечать на эти вызовы. «Я считаю, что мы находимся на траектории, где это (космическое пространство — прим. ТАСС) станет серьезной частью военных действий в будущем

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