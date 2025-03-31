Весенний призыв пройдет с использованием государственной информсистемы
17:32 31.03.2025 Источник: Интерфакс
Особенностью весеннего призыва на срочную службу в армию (один год) станет использование государственной информационной системы, заявили в российском Генштабе.
"По сути, это централизованная база данных о всех гражданах РФ, подлежащих воинскому учету, которая обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений воинского учета, а также рассылку повесток гражданам в электронном виде", - сказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.
"Что касается оповещения призывников, то от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично", - сказал Цимлянский.
"Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги", а в Москве - в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы "мос.ру", - сообщил Цимлянский.
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