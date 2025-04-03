0
0
89
НОВОСТИ

Плату за возврат ж/д билета в РФ могут повысить до 10% от его стоимости — ФАС

10:05 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект постановления правительства РФ об изменении формирования платы за возврат железнодорожных билетов, сообщил в интервью ТАСС замглавы ведомства Геннадий Магазинов. Если постановление вступит в силу, плата за возврат билета на поезд будет повышена до 10% от его стоимости.

«Подготовлен проект постановления правительства, который определяет, что плата за возврат не может превышать 10% от стоимости билета. Принятие такого постановления эффективно только в том случае, если это сможет решить проблему. Если это просто приведет к дополнительному платежу для граждан, в этом нет смысла», — сказал Магазинов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 03.04.2025
Индия хочет присоединиться к Лондону, Риму и Токио в разработке истребителя — СМИ
0
47
10:20 03.04.2025
ВСУ пытались убедить жителей Суджи, что Курская область — это Украина
0
87
10:00 03.04.2025
Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США, призвав к переговорам с Трампом
0
126
09:32 03.04.2025
США введут пошлины в отношении Украины в размере 10% — Белый дом
0
196
09:20 03.04.2025
Таджикистан урегулировал с Россией вопрос задолженности за электроэнергию
0
202
09:05 03.04.2025
РФ отсутствует в списке стран, против которых США вводят таможенные пошлины
0
244
09:00 03.04.2025
Силы ПВО сбили за ночь 23 украинских БПЛА над регионами России
0
234
22:15 02.04.2025
Интерпол не будет объявлять в международный розыск президента Республики Сербской
0
830
20:33 02.04.2025
Между РФ и Литвой прекращено соглашение о сотрудничестве в таможенных делах
0
912
20:15 02.04.2025
Бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 упал в Иркутской области
0
951

Возврат к списку