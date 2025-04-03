Плату за возврат ж/д билета в РФ могут повысить до 10% от его стоимости — ФАС

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект постановления правительства РФ об изменении формирования платы за возврат железнодорожных билетов, сообщил в интервью ТАСС замглавы ведомства Геннадий Магазинов. Если постановление вступит в силу, плата за возврат билета на поезд будет повышена до 10% от его стоимости.

«Подготовлен проект постановления правительства, который определяет, что плата за возврат не может превышать 10% от стоимости билета. Принятие такого постановления эффективно только в том случае, если это сможет решить проблему. Если это просто приведет к дополнительному платежу для граждан, в этом нет смысла», — сказал Магазинов.