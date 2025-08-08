0
На юге Москвы двое в масках ограбили отделение почты и скрылись

09:44 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое неизвестных в масках ворвались в отделение почты на юге Москвы. Угрожая пистолетом, они забрали деньги и скрылись, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел на улице Медиков. Предварительно, двое неизвестных в масках и с пистолетом ворвались в отделение почты, забрали деньги, а потом скрылись», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, нападение совершено утром в пятницу. «В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей, розыск и задержание злоумышленников», — сказали в главке.

По предварительным данным, сумма похищенного составила 4,8 млн рублей.

