КНР недовольна желанием Филиппин вмешаться в трения из-за Тайваня — МИД
09:20 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти выражают крайнее недовольство стремлением филиппинских властей вмешаться в возможный конфликт между КНР и США из-за острова Тайвань. Об этом сообщил МИД Китая.
Как уточняется в комментарии, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства, Пекин уже «сделал Маниле серьезное представление по этому поводу».
«Мы настоятельно призываем филиппинскую сторону строго соблюдать принцип единого Китая и дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и Филиппинами, не играть с огнем в вопросах, затрагивающих коренные интересы нашей страны», — говорится в заявлении, опубликованном в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался позицией Пекина по поводу слов президента Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего. Тот, находясь в Индии, подтвердил, что в случае китайско-американского конфликта из-за Тайваня филиппинская сторона «не сможет остаться в стороне».
