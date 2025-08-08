КНР недовольна желанием Филиппин вмешаться в трения из-за Тайваня — МИД

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти выражают крайнее недовольство стремлением филиппинских властей вмешаться в возможный конфликт между КНР и США из-за острова Тайвань. Об этом сообщил МИД Китая.

Как уточняется в комментарии, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства, Пекин уже «сделал Маниле серьезное представление по этому поводу».

«Мы настоятельно призываем филиппинскую сторону строго соблюдать принцип единого Китая и дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и Филиппинами, не играть с огнем в вопросах, затрагивающих коренные интересы нашей страны», — говорится в заявлении, опубликованном в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался позицией Пекина по поводу слов президента Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего. Тот, находясь в Индии, подтвердил, что в случае китайско-американского конфликта из-за Тайваня филиппинская сторона «не сможет остаться в стороне».