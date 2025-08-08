0
0
94
НОВОСТИ

КНР недовольна желанием Филиппин вмешаться в трения из-за Тайваня — МИД

09:20 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти выражают крайнее недовольство стремлением филиппинских властей вмешаться в возможный конфликт между КНР и США из-за острова Тайвань. Об этом сообщил МИД Китая.

Как уточняется в комментарии, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства, Пекин уже «сделал Маниле серьезное представление по этому поводу».

«Мы настоятельно призываем филиппинскую сторону строго соблюдать принцип единого Китая и дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и Филиппинами, не играть с огнем в вопросах, затрагивающих коренные интересы нашей страны», — говорится в заявлении, опубликованном в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался позицией Пекина по поводу слов президента Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего. Тот, находясь в Индии, подтвердил, что в случае китайско-американского конфликта из-за Тайваня филиппинская сторона «не сможет остаться в стороне».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:44 08.08.2025
На юге Москвы двое в масках ограбили отделение почты и скрылись
0
47
09:05 08.08.2025
Трамп заявил, что не обуславливает переговоры с Путиным его встречей с Зеленским
0
151
09:00 08.08.2025
Силы ПВО за ночь сбили 30 украинских БПЛА над регионами России
0
142
22:20 07.08.2025
Госдеп США призвал не спекулировать на тему новых санкций против России
0
655
20:00 07.08.2025
Президент Бразилии собирается обсудить действия США с лидерами Китая и Индии
0
719
19:43 07.08.2025
Эстония с начала текущего года выдворила 108 граждан РФ
0
710
18:15 07.08.2025
Нетаньяху: Мы не хотим управлять сектором Газа. Мы хотим передать его арабским силам
0
778
17:40 07.08.2025
США рассчитывают получать по $50 млрд с пошлин в месяц — глава Минторга
0
759
17:12 07.08.2025
Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
0
746
17:00 07.08.2025
Почти 70% украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта — опрос
0
796

Возврат к списку