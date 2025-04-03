Колокольцев отметил, что миграционная политика в РФ требует пересмотра подходов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу начальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрея Кикотя и определил круг его задач, отметив, что миграционная политика в стране требует пересмотра подходов.

«Вчера глава государства подписал указ о назначении Кикотя Андрея Владимировича первым заместителем министра внутренних дел РФ, начальником службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан», — сказал министр на видео с мероприятия, опубликованном в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Колокольцев отметил, что Кикоть хорошо знаком со спецификой работы, а также выразил уверенность о его собственном взгляде на существующие проблемы и болевые точки курируемой им области. «Должен сказать, что вопросы миграции, которые теперь находятся в зоне его ответственности, очень чувствительны для граждан. В указанной сфере много уже сделано», — добавил министр. Он напомнил, что недавно заработал реестр контролируемых лиц, полиция получила право самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранцев, усилен контроль за легальностью пребывания выходцев из-за рубежа и осуществление ими трудовой деятельности.

Так, по словам министра, в прошлом году количество мигрантов, удаленных из страны, увеличилось в полтора раза. Аналогичная динамика по вынесенным решениям о запрете выезда, отметил он. Кроме того, в четыре раза возросло число патентов, признанных недействительными. Глава МВД также отметил системные меры, в том числе с коллегами из других структур, направлены на снижение криминальной активности иностранцев. «Показательна статистика за последние 10 лет. Массив уголовно наказуемых деяний с их стороны сократился на 20%. Существенное уменьшение отмечается по ряду тяжких составов, включая убийства», — подчеркнул Колокольцев. Вместе с тем, по его словам, надо понимать, что сфера миграции очень тонкая и одно резонансное преступление может нивелировать все усилия.

«Сегодняшние реалии требуют пересмотра подходов. Предстоит большая напряженная работа по ключевым направлениям реализации миграционной политики», — подчеркнул министр.