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НОВОСТИ

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 180 военных

15:32 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли более 180 военных, уничтожены БМП и две боевые бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — сообщили там.

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