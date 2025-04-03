ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 180 военных
15:32 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли более 180 военных, уничтожены БМП и две боевые бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — сообщили там.
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