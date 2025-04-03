ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 180 военных

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли более 180 военных, уничтожены БМП и две боевые бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — сообщили там.