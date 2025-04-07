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НОВОСТИ

Во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию — Путин

11:20 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целенаправленное поощрение нацизма и русофобии, а также попытки исказить роль СССР в Великой Победе отмечаются во многих странах мира, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

«Сотни тысяч людей во всем мире по зову сердца принимают участие в масштабных шествиях „Бессмертного полка“, в реализации других патриотических, творческих, информационных проектов. Они искренне стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, кропотливо разыскивают в архивах фотографии и документальные материалы о своих родных и близких», — отмечается в послании главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Такая сплоченность, верность правде приобретают особое значение в наше непростое время, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе», — подчеркнул Путин.

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