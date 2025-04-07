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Стармер назвал американские пошлины вызовом для британской и глобальной экономики

17:32 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таможенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, представляют большую проблему не только для британской, но и для глобальной экономики. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

«Тарифы в размере 25% на экспорт автомобилей и [в размере] 10% на другие товары — огромный вызов для нашего будущего. И глобальные последствия могут быть очень глубокими», — заявил глава британского правительства, выступая на заводе автопроизводителя Jaguar Land Rover (JLR). Его речь транслировал телеканал Sky News.

Стармер добавил, что мир меняется и те правила торговли, которые еще недавно воспринимались как должные, больше не являются таковыми.

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