Мексика намерена добиваться роста добычи газа для снижения зависимости от США — FT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Мексики намерено добиваться наращивания внутренней добычи природного газа для снижения критической зависимости от США в обеспечении этим видом топлива. Выступавшее за борьбу с изменением климата руководство страны теперь может начать снимать жесткие ограничения на добычу сланцевого газа, действующие в Мексике, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Порядка 70% потребляемого природного газа в Мексике поступает из Соединенных Штатов. Непредсказуемая и агрессивная торговая политика президента США Дональда Трампа может привести к резкому ограничению поставок или росту стоимости газового импорта, считают в мексиканском руководстве.

При этом Мексика обладает шестыми в мире запасами сланцевого газа, которые при их разработке смогут обеспечить большую топливную независимость. Предыдущими правительствами были наложены жесткие ограничения на добычу этого вида газа, которая требует применения гидравлического разрыва пласта — технологии, жестко критикуемой экологами из-за ее ущерба окружающей среде. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также поддерживала эти ограничения, но теперь ее позиция меняется, указывают источники среди руководителей добывающих компаний.

Правительство Мексики приступило к анализу возможностей для оперативного снятия ограничений и наращивания добычи сланцевого газа и инициировало переговоры с нефтегазовыми компаниями по данному вопросу. Источники поясняют, что процесс снятия ограничений на добычу может занять месяцы, но бизнес готов к инвестициям в сланцевые проекты. Как отмечает FT, вероятнее всего запуск новых предприятий будет финансироваться по модели государственно-частного партнерства.

Газета также указывает, что еще одна причина возможного возвращения к долгое время табуированному сланцевому газу заключается в необходимости нарастить доходы бюджета, чтобы уменьшить имеющийся значительный дефицит. При этом подобная политика подорвет политический имидж Клаудии Шейнбаум внутри страны и за рубежом как прогрессивного левого политика и ученого-климатолога, ратующего за защиту окружающей среды.