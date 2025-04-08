ВСУ дважды за сутки атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры — МО РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска в нарушение договоренностей дважды за последние сутки наносили удары по объектам российской энергетической инфраструктуры в Курской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Курская область: 7 апреля в 09:47 в результате атаки украинского ударного БПЛА из-за повреждения проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 750 кВ „Курская АЭС — Металлургическая“ филиала ПАО „Россети“ — Черноземное ПМЭС. Запорожская область: 7 апреля в 09:30 в результате атаки украинского БПЛА по электроподстанции 35 кВ „Новогорьевка“ ГУП „Таврия-Энерго“ поврежден радиатор трансформатора», — говорится в сообщении ведомства.