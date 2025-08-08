Ведущие страны Европы должны провести саммит с Россией — Орбан

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит России и ведущих стран Евросоюза, в том числе Франции и Германии, необходимо организовать после проведения личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он назвал «хорошей новостью» сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа, о которой объявили Москва и Вашингтон. «Я по-прежнему утверждаю, что прекращение огня [на Украине] может быть достигнуто только в том случае, если американский и российский президент заключат соглашение», — сказал глава правительства.

Орбан выразил сожаление в связи с тем, что руководство Евросоюза самоустранилось от процесса украинского урегулирования, заняв позицию в поддержку продолжения конфликта. Да и вообще, полагает премьер, от лидеров ЕС в Брюсселе, как показали переговоры с Вашингтоном по импортным тарифам, «мало толку».

«Поэтому не им, а канцлеру Германии и президенту Франции следует вместе отправиться в Москву на переговоры от имени Европы. Или, в случае необходимости, провести такие переговоры на нейтральной территории. Российско-европейский саммит должен состояться, потому что эта война идет в Европе», — заявил Орбан.

Он убежден, что страны ЕС должны «проявить активность» в организации встречи на высшем уровне с Россией. Премьер-министр отметил, что неоднократно говорил об этом на консультациях со своими европейскими коллегами в Брюсселе.