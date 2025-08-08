Ведущие страны Европы должны провести саммит с Россией — Орбан
11:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит России и ведущих стран Евросоюза, в том числе Франции и Германии, необходимо организовать после проведения личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
Он назвал «хорошей новостью» сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа, о которой объявили Москва и Вашингтон. «Я по-прежнему утверждаю, что прекращение огня [на Украине] может быть достигнуто только в том случае, если американский и российский президент заключат соглашение», — сказал глава правительства.
Орбан выразил сожаление в связи с тем, что руководство Евросоюза самоустранилось от процесса украинского урегулирования, заняв позицию в поддержку продолжения конфликта. Да и вообще, полагает премьер, от лидеров ЕС в Брюсселе, как показали переговоры с Вашингтоном по импортным тарифам, «мало толку».
«Поэтому не им, а канцлеру Германии и президенту Франции следует вместе отправиться в Москву на переговоры от имени Европы. Или, в случае необходимости, провести такие переговоры на нейтральной территории. Российско-европейский саммит должен состояться, потому что эта война идет в Европе», — заявил Орбан.
Он убежден, что страны ЕС должны «проявить активность» в организации встречи на высшем уровне с Россией. Премьер-министр отметил, что неоднократно говорил об этом на консультациях со своими европейскими коллегами в Брюсселе.
НОВОСТИ
- 11:20 08.08.2025
- Ударами ФАБ уничтожены два новых заградотряда Нацгвардии Украины
- 11:05 08.08.2025
- В Москве задержаны 9 иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию
- 11:00 08.08.2025
- Украину ждет демографический коллапс — французский эксперт
- 10:35 08.08.2025
- На курорте Сбера «Манжерок» состоится фестиваль «Исток»
- 10:32 08.08.2025
- Объем интернет-торговли в РФ в I полугодии вырос на 36% — АКИТ
- 10:20 08.08.2025
- Производство водки в РФ за январь — июль упало на 9,1%, коньяка — на 19,3%
- 10:05 08.08.2025
- Танкисты «Востока» разминировали подходы к Январскому на горящем танке
- 10:02 08.08.2025
- Спецназовцы легендарного «Витязя» ведут обучение будущих контрактников в подмосковной Балашихе
- 10:00 08.08.2025
- В РФ около 80% всех смертей населения вызваны социально значимыми заболеваниями — врач
- 09:44 08.08.2025
- На юге Москвы двое в масках ограбили отделение почты и скрылись
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать