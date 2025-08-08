На Байкале микроавтобус с пассажирами скатился в озеро со склона

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Микроавтобус, в салоне которого находились 17 пассажиров, скатился со склона в озеро Байкал в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«По предварительным данным, 8 августа в Ольхонском районе около туристической базы „Тойнак“ микроавтобус, перевозивший 17 пассажиров, скатился в озеро Байкал. В результате происшествия нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По информации ГУ МВД по региону, микроавтобус непроизвольно начал движение и скатился по склону.