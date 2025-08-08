На Байкале микроавтобус с пассажирами скатился в озеро со склона
12:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Микроавтобус, в салоне которого находились 17 пассажиров, скатился со склона в озеро Байкал в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«По предварительным данным, 8 августа в Ольхонском районе около туристической базы „Тойнак“ микроавтобус, перевозивший 17 пассажиров, скатился в озеро Байкал. В результате происшествия нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении.
По информации ГУ МВД по региону, микроавтобус непроизвольно начал движение и скатился по склону.
НОВОСТИ
- 13:00 08.08.2025
- Урожай пшеницы в РФ в 2025 г. ожидается в 84,5 млн т без учета новых регионов — ИКАР
- 12:32 08.08.2025
- Великобритания стремится получить доступ к запасам лития в Зимбабве — Bloomberg
- 12:20 08.08.2025
- Почти 159 тыс. несовершеннолетних иностранцев числятся в реестре контролируемых лиц в РФ
- 12:05 08.08.2025
- Король Малайзии прибыл в Казань
- 11:32 08.08.2025
- Грузия не готова подписывать с Абхазией и Южной Осетией договор о ненападении — премьер
- 11:20 08.08.2025
- Ударами ФАБ уничтожены два новых заградотряда Нацгвардии Украины
- 11:05 08.08.2025
- В Москве задержаны 9 иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию
- 11:00 08.08.2025
- Ведущие страны Европы должны провести саммит с Россией — Орбан
- 11:00 08.08.2025
- Украину ждет демографический коллапс — французский эксперт
- 10:35 08.08.2025
- На курорте Сбера «Манжерок» состоится фестиваль «Исток»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать