Украину ждет демографический коллапс — французский эксперт

11:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украину ожидает демографический и экономический коллапс, а финансовая поддержка со стороны Европейского союза в конечном итоге прекратится. Такое мнение выразил ТАСС французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле.

По его оценкам, за последние три года население Украины сократилось с 42 миллионов до 20 миллионов человек из-за «гигантской эмиграции». «Нельзя забывать, что из-за конфликта на Украине погибли 1,5 миллиона мужчин», — отметил он.

По мнению эксперта, это приведет к «демографическому коллапсу в будущем», так как поддерживать численность населения без возможности его воспроизводства «становится чрезвычайно сложно». С экономической точки зрения, по словам Пелле, страна, население которой сократилось вдвое, нежизнеспособна. «Это невозможно», — считает он.

Эксперт прогнозирует, что, когда ЕС «увидит, какую финансовую бездну это представляет», то «откажется от Украины, потому что не сможет все это финансировать». «Это абсолютно невозможно», — подчеркнул Пелле.

