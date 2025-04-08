США подняли пошлины на импорт из КНР до уровня 104%
22:00 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом подтвердил, что США подняли таможенные пошлины на импорт из Китая еще на 50% — до уровня 104%. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, американский президент Дональд Трамп убежден, что КНР «должна заключить сделку с США». «Со стороны Китая было ошибкой принимать ответные меры», — сказала Ливитт, подчеркнув, что «по этой причине в отношении Китая начнут действовать пошлины в размере 104%». «Они вступят в силу в 00:01 (07:01 мск 9 апреля — прим. ТАСС), то есть фактически с завтрашнего дня», — пояснила представитель Белого дома.
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