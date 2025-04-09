Китай не смирится с американской политикой травли, почва для диалога отсутствует — МИД

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай против политики травли, которую проводит Белый дом, и не приступит к торговым консультациям с Вашингтоном до тех пор, пока США не выполнят необходимые условия для диалога. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Что касается упомянутого вами [китайско-американского] диалога [по торговым противоречиям и тарифам], если Соединенные Штаты действительно хотят решить проблему путем диалога и переговоров, они должны продемонстрировать позицию равноправия, уважения и взаимности, — подчеркнул он на брифинге. — Китай выступает решительно против гегемонии и травли [со стороны Вашингтона], мы никогда с этим не смиримся».