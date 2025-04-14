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НОВОСТИ

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 235 военных

15:32 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области составили до 235 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 4 миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“, — сказали там.

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