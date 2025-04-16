ВСУ теряют больше людей, чем им удается набрать — французский генерал
12:00 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
У Вооруженных сил Украины остается все меньше резервов, что приводит к дисбалансу военной мощи и краху Киева на поле боя. Такое мнение выразил ТАСС генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что общество Украины разделилось на тех, кто может откупиться от мобилизации, выехать за границу, и тех, кому это недоступно. Она добавила, что «военкомы выгребли украинские села», те же, кого хватают на улицах в рамках принудительной мобилизации, не имеют достаточной мотивации к службе в вооруженных силах. Всеобщая мобилизация мужчин и военное положение были введены на Украине с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. На фоне проблем с комплектованием армии в мае прошлого года в стране вступил в силу закон, ужесточающий правила мобилизации.
«Мы видим, что сегодня Россия, конечно же, продолжает свои наборы и рекрутирует больше людей, примерно тысячу в день. Да, тысячу в день, сравнимо больше с тем, сколько она теряет на поле боя. Таким образом, она усиливается. С другой стороны, украинцы теряют на фронте больше людей, чем им удается набрать. И поскольку они уже неоднократно мобилизовали все свои силы, у них остается все меньше и меньше резервов. Дисбаланс, который уже проявляется между российскими и украинскими силами на земле, будет становиться все сильнее и сильнее, вплоть до краха Киева», — сказал Делавард.
По его мнению, рано или поздно произойдет крах из-за нехватки личного состава для удержания территории с украинской стороны. «Это, кстати, видно. Эти процессы сегодня ускоряются, продвижение становится все быстрее и быстрее. Продвижение со стороны русских, которые не заинтересованы в том, чтобы действовать слишком быстро, потому что в конечном итоге время играет им на руку», — считает французский генерал.
«Абсолютно никакого равновесия сил нет. Баланс сил явно в пользу России, которая, с одной стороны, не задействовала на украинском фронте весь свой контингент. Россия имеет огромную территорию, которую необходимо контролировать, и должна заниматься всем. Поэтому она задействовала лишь часть своих средств, провела мобилизацию лишь однажды, и на данный момент этого ей вполне достаточно не только для удержания фронта, но и для продвижения», — отметил собеседник агентства.
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