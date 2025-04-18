Госдеп США изменит трактовку прав человека в своем ежегодном докладе — NPR
16:12 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США поручила Госдепартаменту изменить трактовку прав человека в ежегодном докладе о ситуации в этой области и сократить пункты, законодательно не обязательные к освещению. Об этом сообщило Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
По его информации, Госдеп уже направил своим сотрудникам соответствующую памятку, согласно которой изменения направлены на приведение отчетов в соответствие с текущей политикой США и «недавно изданными [президентскими] указами». Среди прочего будут удалены сведения о случаях насилия и дискриминации в отношении членов ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), а также упоминания политики по обеспечению разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI).
Ежегодный доклад больше не будет содержать критики в адрес государств за отказ в предоставлении гражданам права на свободу передвижения и организацию мирных собраний, содержание политических заключенных без соблюдения процессуальных норм и ограничение «свободных и честных выборов». Кроме того, Госдеп удалит и упоминания о тяжелых условиях содержания в тюрьмах и коррупции в правительствах. Ведомство перестанет освещать случаи принудительного и насильственного лечения, незаконное вмешательство в частную жизнь, серьезные ограничения свободы интернета, масштабное применение насилия по половому признаку, а также насилие или угрозы его применения в отношении людей с ограниченными возможностями.
Отчеты за 2024 год, подготовленные в январе, еще до вступления в должность президента США Дональда Трампа, были подвергнуты пересмотру, и, со слов сотрудников Госдепа, будут опубликованы не ранее мая. В них по-прежнему будут включаться обязательные по закону категории, касающиеся, в частности, военных преступлений, геноцида, антисемитизма, прав трудящихся, детских браков и посягательств на свободу прессы. Отчетам о состоянии прав человека в 20 странах, среди которых Россия и Украина, в Госдепе будут уделять особое внимание, отметила радиостанция.
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