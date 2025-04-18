В Трансарктическом коридоре портовые сборы могут вырасти в 10 раз — Чекунков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребность в дноуглублении на протяжении Трансарктического транспортного коридора привела к резкому росту стоимости работ, из-за чего портовые сборы могут вырасти в 10 раз. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

«Потребность в дноуглублении ежегодно растет, при этом применяемые сегодня решения, такие как аренда флота у зарубежных судовладельцев, привели к резкому росту стоимости работ — в шесть раз в 2024 году. Такая динамика, по оценкам, может привести к росту портовых сборов более чем в 10 раз», — приводятся в сообщении слова Чекункова по итогам совещания по вопросу развития портовой инфраструктуры для обеспечения функционирования Трансарктического транспортного коридора, которое провел в Архангельске помощник президента России Николай Патрушев.

Министр отметил, что решением является формирование российского дноуглубительного флота. По словам Чекункова, приобретение 16 специальных судов с использованием механизмов льготного финансирования позволит существенно снизить себестоимость работ и нарастить их объемы.

В арктическом бассейне расположено 14 морских портов грузооборотом около 100 млн т в год. Один из интенсивно развивающихся — порт Архангельск, наращивающий объемы экспортно-импортных отгрузок. В 2024 году через этот порт прошли 10 из 14 рейсов китайских судоходных компаний по СМП, в том числе «Арктический экспресс», двигавшийся по маршруту Московский железнодорожный узел — порт Шанхай.

Также Чекунков добавил, что усиливающийся разрыв между темпами списания судов и скоростью строительства нового флота напрямую влияет на ставки фрахта и стоимость товаров, которые транспортируются в Арктику и на Дальний Восток в рамках северного завоза.