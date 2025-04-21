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МЭР повысило прогноз по инфляции в РФ с 4,5% до 7,6% в 2025 г. — проект прогноза

09:05 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции в России с 4,5% до 7,6% в 2025 году. Об этом говорится в проекте сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2025–2026 гг. и на плановый период 2027–2028 гг. (есть в распоряжении ТАСС).

Как сообщил журналистам представитель Минэкономразвития, документ внесен на рассмотрение в правительство.

«Уровень инфляции на конец 2025 года ожидается в диапазоне 7,6%, в 2026 году прогнозируется снижение показателя до 4% и сохранением такой динамики до 2028 года», — отмечается в проекте прогноза.

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