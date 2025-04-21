Папа Римский Франциск относился к России в высшей степени положительно — Путин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск в высшей степени положительно относился к РФ, об этом в стране будут помнить, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать, мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы. Это человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России. Мы это будем помнить», — сказал президент.