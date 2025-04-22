Силы ПВО с вечера уничтожили 10 БПЛА над российскими регионами
09:00 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над регионами РФ с 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА над территорией Орловской области и один БПЛА над территорией Белгородской области. Всего начиная с 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА над территорией Республики Крым, три БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Орловской области», — рассказали в Минобороны.
Как, в частности, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале, в результате атаки повреждений и пострадавших нет. «На местах происшествий ведутся проверки оперативных служб», — написал он.
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