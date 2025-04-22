Мирные усилия Папы Франциска были отвергнуты Зеленским и НАТО — глава венгерской НПО

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск запомнится как человек, выступавший за мирное урегулирование конфликта на Украине, хотя его усилия были отвергнуты Владимиром Зеленским и НАТО. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель неправительственной организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо в связи со смертью главы Римско-католической церкви на 89-м году жизни 21 апреля.

Он напомнил, что понтифик последовательно призывал к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров, предлагал Киеву ради этого поднять «белый флаг» и видел первопричины конфликта. «Папа Франциск, как лишь немногие на Западе, понимал, что каждый имеет право на безопасное существование и что не может быть прочного мира без хотя бы частичного удовлетворения требований России в области безопасности. Но его мирные усилия были отвергнуты как Зеленским, так и НАТО», — сказал Шимо.

По его словам, глава Римско-католической церкви «стремился к компромиссу между Востоком и Западом, поскольку считал, что противоборствующие стороны должны протянуть друг другу руку помощи ради гармоничного сосуществования народов и наций». Он выступал за диалог с Русской православной церковью и в 2016 году встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване. Трижды он встречался с президентом России Владимиром Путиным.