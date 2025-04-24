ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области, готовившие его по указанию украинского куратора двое выходцев из Средней Азии нейтрализованы при попытке задержания. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Нижегородской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии — приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории РФ», — сообщили в ЦОС.

«Действуя по указанию украинского куратора, иностранные граждане изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтехимической промышленности региона. Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем», — отметили в ФСБ.