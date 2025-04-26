0
0
102
НОВОСТИ

Четыре планеты в мае станут невидимыми с Земли из-за Солнца

10:30 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Яркие солнечные лучи не позволят в мае увидеть с Земли четыре планеты — Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун. Вместо них астрономы-любители смогут следить за Венерой, Юпитером и Марсом, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В мае россияне могут наблюдать по утрам Венеру в созвездиях Рыб (1-10 мая, 13–31 мая) и Кита (11-12 мая). По вечерам в созвездии Тельца виден Юпитер. Ночью доступен для наблюдения Марс в созвездиях Рака (1-25 мая) и Льва (26-31 мая).

«Не наблюдаемы, так как „прячутся“ в лучах Солнца: Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун», — сказали ТАСС астрономы.

Меркурий в течение последнего весеннего месяца будет находиться в созвездиях Рыб (1-12 мая), Овна (13-23 мая), Тельца (24-31 мая). Сатурн весь май будет пребывать в созвездии Рыб, Уран — в Тельце, Нептун — в созвездии Рыб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 26.04.2025
США сократили помощь Украине в сфере кибербезопасности - Bloomberg
0
63
10:00 26.04.2025
В марте разница между пенсиями работающих и неработающих составила почти 3 тыс. рублей
0
197
09:30 26.04.2025
Сделка по Украине по большей части согласована, нужна встреча на высоком уровне — Трамп
0
284
09:00 26.04.2025
ВВС Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету — ЦАХАЛ
0
294
08:50 26.04.2025
Армия РФ наносит удары сразу по пяти направлениям в Сумской области Украины — Марочко
0
334
08:40 26.04.2025
Трамп назвал крупным делом убийство генерала Москалика и заявил, что рассмотрит это
0
394
08:30 26.04.2025
Ночью над регионами РФ сбито 45 украинских БПЛА
0
343
21:50 25.04.2025
США провели новое испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle для армии и ВМС
0
1195
20:43 25.04.2025
Сергунина: «Орион» на ВДНХ стал обладателем премии «Парки России»
0
1033
20:40 25.04.2025
Трамп не исключил личной встречи с Зеленским в Риме
0
1106

Возврат к списку