Четыре планеты в мае станут невидимыми с Земли из-за Солнца

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Яркие солнечные лучи не позволят в мае увидеть с Земли четыре планеты — Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун. Вместо них астрономы-любители смогут следить за Венерой, Юпитером и Марсом, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В мае россияне могут наблюдать по утрам Венеру в созвездиях Рыб (1-10 мая, 13–31 мая) и Кита (11-12 мая). По вечерам в созвездии Тельца виден Юпитер. Ночью доступен для наблюдения Марс в созвездиях Рака (1-25 мая) и Льва (26-31 мая).

«Не наблюдаемы, так как „прячутся“ в лучах Солнца: Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун», — сказали ТАСС астрономы.

Меркурий в течение последнего весеннего месяца будет находиться в созвездиях Рыб (1-12 мая), Овна (13-23 мая), Тельца (24-31 мая). Сатурн весь май будет пребывать в созвездии Рыб, Уран — в Тельце, Нептун — в созвездии Рыб.