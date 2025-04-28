Ситуация на территории РФ по холере оценивается как стабильная — Роспотребнадзор
11:05 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация по холере в России характеризуется как стабильная и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что в России выявили два завозных случая холеры. Заболевание было зарегистрировано у граждан, вернувшихся из Индии. Распространение холеры на территории страны удалось предотвратить.
«На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, он позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в России», — говорится в сообщении.
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