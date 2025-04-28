0
0
178
НОВОСТИ

Ситуация на территории РФ по холере оценивается как стабильная — Роспотребнадзор

11:05 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация по холере в России характеризуется как стабильная и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что в России выявили два завозных случая холеры. Заболевание было зарегистрировано у граждан, вернувшихся из Индии. Распространение холеры на территории страны удалось предотвратить.

«На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, он позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в России», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 28.04.2025
Полиция Франции задержала десятки подозреваемых в причастности к нападению на тюрьмы
0
24
12:00 28.04.2025
Кремль призвал ориентироваться на данные Путина о ситуации под Курском
0
32
11:32 28.04.2025
В Сеуле осудили отправку КНДР военных в Россию
0
131
11:20 28.04.2025
РФ при необходимости окажет военную помощь КНДР согласно договору — Песков
0
157
11:00 28.04.2025
КНДР помогла РФ в СВО в полном соответствии с международным правом — Путин
0
203
11:00 28.04.2025
В Киргизию из РФ поступили комплексы С-300 — источник в киргизском МО
0
196
10:32 28.04.2025
Территория европейской России с высокой пожароопасностью сократилась в 10 раз — Вильфанд
0
230
10:20 28.04.2025
Алаудинов отметил очень хороший темп продвижения ВС РФ в Сумской области
0
278
10:05 28.04.2025
30 человек погибли при ударе США по центру содержания мигрантов в Йемене — ТВ
0
258
10:00 28.04.2025
Пошлины Трампа оказали давление на рынок труда в КНР — Минтруд
0
281

Возврат к списку