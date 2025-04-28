РФ втрое нарастила выпуск собственных беспилотников — Мишустин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущее многих отраслей — за беспилотными системами, и Россия втрое нарастила их выпуск. При этом объемы производства будут только увеличиваться, пообещал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на марафоне общества «Знание».

Премьер напомнил, что беспилотники выделены в отдельный нацпроект. «За ними — будущее многих отраслей», — подчеркнул он, перечислив строительную, лесоохранную, сельскохозяйственную, логистическую сферы.

«Объем отечественного выпуска беспилотных авиасистем у нас последовательно растет — за прошлый год практически в 3 раза. В изготовлении участвуют свыше 600 компаний. И вместе с ними продолжим развивать подобные технологии», — рассказал глава кабмина.