Прокуратура Москвы напоминает об ответственности за несанкционированный запуск БПЛА
11:58 06.05.2025
Прокуратура Москвы предупредила горожан об ответственности за несанкционированный запуск любых видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве российской столицы.
«Несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов, включая коптеры, дроны, авиамодели, влечет за собой установленную законом ответственность, - сообщают представители ведомства. - Нарушение правил использования воздушного пространства влечет административную ответственность по ст. 11.4 КоАП РФ в виде штрафов – для граждан до 50 тыс. руб., а для юридических лиц вплоть до административного приостановления деятельности до 90 суток».
Кроме того, ст. 271.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства и наказание в виде лишения свободы.
Во время проведения праздничных событий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, горожанам рекомендуют воздерживаться и от запуска петард, фейерверков, ракет и других подобных пиротехнических изделий. Как отмечает прокуратура, категорически запрещено использовать пиротехнику в местах массового пребывания людей, в зданиях и сооружениях любого назначения, в том числе на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов. Ст. 20.4 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а если в результате наступят какие-то последствия, действия горожан, использовавших пиротехнику, будут квалифицироваться по соответствующим статьям УК РФ.
О фактах нарушения законодательства и об обнаружении в воздушном пространстве Москвы беспилотных летательных аппаратов прокуратура рекомендует сообщать в правоохранительные органы.
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