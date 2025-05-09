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В Молдавии полиция задерживает автобусы с участниками «Бессмертного полка»

12:40 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавская полиция останавливает автобусы с гражданами, которые направляются в Кишинев, чтобы принять участие в марше «Бессмертного полка», приуроченном к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила в телеграм-канале Партия социалистов (ПСРМ), которая вместе с другими оппозиционными формированиями организовала празднование юбилея вопреки решению президента Майи Санду и правительства ее правящей Партии действия и солидарности отменить празднование Дня Победы, чтобы отмечать День Европы.

«Полицейские останавливают автобусы с гражданами, направляющимися на марш 9 Мая, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такие злоупотребления со стороны полиции происходят в Оргеевском, Теленештском, Ниспоренском, Криулянском и Шолданештском районах», — говорится в сообщении.

В 2023 году президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения. Однако инициатива была негативно воспринята общественностью и отложена. В этом году правительство отказало участникам акции ко Дню Победы в доступе на главную площадь столицы и организовало там ярмарку в рамках Дня Европы, который предлагают праздновать. Оппозиция обвинила власти в очередной попытке вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводится здесь с многотысячным шествием «Бессмертного полка».


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