У здания Национального собрания Франции началась акция протеста фермеров

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фермеры на тракторах выстроились в колонну у здания Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции в преддверии обсуждения законопроекта о регулировании сельского хозяйства. Как передает корреспондент ТАСС, у Нацсобрания выстроилось около десятка тракторов, новые протестующие продолжают прибывать.



Аграрии считают, что некоторые партии в парламенте — «Неподчинившаяся Франция» и «Экологисты» — препятствуют принятию закона, который направлен на устранение ряда ограничений в сельском хозяйстве, в частности на смягчение экологических требований и разрешение использования некоторых пестицидов. «Во французском сельском хозяйстве сейчас слишком много ограничений, и существует риск того, что если они не будут устранены, то аграрная отрасль, которая во Франции еще несколько лет назад функционировала относительно хорошо, с каждым днем будет становиться все менее конкурентоспособной по сравнению с другими странами», — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из протестующих фермеров Андре Бернар.



