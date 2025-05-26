У здания Национального собрания Франции началась акция протеста фермеров
12:00 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аграрии считают, что некоторые партии в парламенте — «Неподчинившаяся Франция» и «Экологисты» — препятствуют принятию закона, который направлен на устранение ряда ограничений в сельском хозяйстве, в частности на смягчение экологических требований и разрешение использования некоторых пестицидов. «Во французском сельском хозяйстве сейчас слишком много ограничений, и существует риск того, что если они не будут устранены, то аграрная отрасль, которая во Франции еще несколько лет назад функционировала относительно хорошо, с каждым днем будет становиться все менее конкурентоспособной по сравнению с другими странами», — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из протестующих фермеров Андре Бернар.
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