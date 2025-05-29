Шойгу – по теме снятия ограничений на дальнобойность оружия: «Нам есть, что снимать в ответ на их снятие»
15:10 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия может ответить на снятие ограничений западными странами в вопросе дальнобойности поставляемых Киеву вооружений. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Шойгу попросили прокомментировать неоднозначные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву.
«То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла. А что касается нашей редакции, могу сказать — поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», — ответил он.
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