Янукович согласился с Путиным в том, что втягивание Киева в НАТО стало причиной конфликта
16:12 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Украины Виктор Янукович согласился со словами российского лидера Владимира Путина о том, что постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО стали одной из главных причин украинского конфликта. Об этом он сказал журналистам, комментируя заявление Путина на полях саммита ШОС.
«Да, Владимир Владимирович совершенно прав», — отметил Янукович.
