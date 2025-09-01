Янукович согласился с Путиным в том, что втягивание Киева в НАТО стало причиной конфликта

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Украины Виктор Янукович согласился со словами российского лидера Владимира Путина о том, что постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО стали одной из главных причин украинского конфликта. Об этом он сказал журналистам, комментируя заявление Путина на полях саммита ШОС.

«Да, Владимир Владимирович совершенно прав», — отметил Янукович.