Венгрия с начала года получила по «Турецкому потоку» более 5 млрд куб. м газа из РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт с начала текущего года получил через трубопровод «Турецкий поток» более 5 млрд куб. м российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Рекордные объемы природного газа уже поступают по „Турецкому потоку“ через Сербию — более 5 млрд куб. м с января. Это обеспечивает энергоснабжение страны и помогает Венгрии сохранить достигнутые ей успехи в снижении расходов населения на коммунальные услуги», — приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

Как написал Сийярто на своей странице в соцсети Х, объем поставок газа в Венгрию через Сербию «достиг рекордных 21 млн куб. м в сутки». По его словам, Будапешт никогда ранее не получал столько газа по «Турецкому потоку» за год.