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Гендиректор МАГАТЭ собирается с визитами в Россию и Украину

16:05 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе совершит визиты в Россию и на Украину для консультаций по ядерной безопасности.

Как сообщила пресс-служба агентства, Гросси «на следующей неделе посетит Киев и Россию в рамках своих регулярных контактов с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности во время конфликта».

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