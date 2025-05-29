Гендиректор МАГАТЭ собирается с визитами в Россию и Украину

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе совершит визиты в Россию и на Украину для консультаций по ядерной безопасности.

Как сообщила пресс-служба агентства, Гросси «на следующей неделе посетит Киев и Россию в рамках своих регулярных контактов с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности во время конфликта».