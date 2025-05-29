Экс-игрок сборной РФ Александр Самедов примет участие в мастер-классе для юных футболистов в Москве
16:38 29.05.2025
Напомним, мастер-классы 1 июня - в День защиты детей и День футбола – будут проводиться на 14 спортивных площадках Москвыа в рамках проекта «Мой спортивный район».
Как уже сообщала «Независимая газета», всего тренировки, которые проведут звездные игроки, пройдут на 14 площадках.
На 1 площадке Александр Самедов, Сергей Кутузов (10ка) и Владислав Коротаев (СКА Ростов) начнут занятие в 18-00 по адресу Нагатинская набережная, д. 44, корп. 1.
2 площадка - Богдан Тимошенко (2Drots), улица Молостовых, д. 3-2 в 20-00.
3 площадка - Олег Бондарь (2Drots), ул. Бобруйская, д. 10, корп. 1 в 20-00.
4 площадка – Владислав Семенов (2Drots): Дмитровское ш., д. 29, к. 1 в 19-00.
5 площадка - Дмитрий Сычев (2Drots): Юрловский пр-д, д. 8 в 20-00.
6 площадка - Алекс Стиль (2Drots): ул. Исаковского, д. 6, корп. 1 в 20-00.
7 площадка - Ромео Нту (2Drots): Волоколамское шоссе, д. 112, корп, 3 в 19-00.
8 площадка - Эдамс Скляр (2Drots): ул. Окская, д. 46 в 20-00.
9 площадка - Станислав Манаев (2Drots): Сквер им. М.П. Судакова (пр-т 40 лет Октября, д. 40) в 20-00.
10 площадка - Александр Ярош (2Drots): ул. Коктебельская, д. 4, корп. 3 в 19-00.
11 площадка - Виталий Денисов и Алексей Тропаревский (СКА Ростов): Новоспасский пер., д. 3, корп. 2 в 18-00.
12 площадка - Максим Васильев и Андрей Котов: Измайловский проспект, д. 75А в 19-00.
13 площадка - Илья Дроздов (СКА Ростов): Зеленоград корп 138 в 18-00.
14 площадка - Никита Балашов: район Троицк, ул. Дмитрия Кабалевского, уч.8А, спортивный парк в 19.00.
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