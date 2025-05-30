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НОВОСТИ

Политическая элита не слышит, что европейцы против приема Украины в ЕС - Орбан

10:40 30.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане стран Евросоюза выступают против поспешного приема Украины в сообщество, но европейская политическая элита, включая лидеров государств, не хочет слышать их голоса. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя в утренней программе радиостанции Kossuth обсуждение в ЕС вопроса о вступлении Украины.

Он отметил, что разговаривал на эту тему с людьми во многих европейских странах, в том числе во Франции и Италии. «И я вижу, что там серьезно укрепилось убеждение, что включение Украины в состав всей Европы сейчас является невыполнимой задачей», — сказал глава правительства.

«Однако, — продолжил он, — большой вопрос в том, в каком состоянии находится европейская демократия, в какой степени мнение народа влияет на мнение лидеров».



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