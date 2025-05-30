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Путину доверяют более 80% россиян - ВЦИОМ

11:55 30.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 19 по 25 мая, не изменился за неделю и составляет 80,2%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,2% участников опроса (без изменений), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,3 п. п. и составляет 77,4%», — отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 52,6% опрошенных (минус 0,4 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,5% респондентов (минус 1,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,6% опрошенных (минус 1,1 п. п.).


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