Мировой бизнес потерял в более чем $34 млрд из-за торговой войны Трампа - Reuters

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны обошлись мировым компаниям в более чем $34 млрд из-за роста издержек и снижения продаж. К такому выводу пришло агентство Reuters в результате собственных подсчетов на основе анализа отчетов корпораций, нормативных документов и пресс-конференций.



По его информации, дальнейшие потери будут только расти, поскольку неопределенность относительно введенных Трампом импортных пошлин парализовала процесс принятия решений в крупнейших мировых корпорациях.



Агентство отмечает, что корпорации еще не уверены в окончательной оценке издержек. По его данным, 42 корпорации сократили прогнозы прибыли, а еще 16, в том числе Apple, Ford, Porshe и Sony, вовсе отозвали свои прогнозы или отложили их публикацию. Подавляющее большинство фирм сходится во мнении, что нестабильная торговая политика Трампа делает невозможной точную оценку расходов.





