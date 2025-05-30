Нейрохирурги РФ и Сербии получили золотую медаль имени М. В. Ломоносова
14:40 30.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медаль присуждена двум ученым, как было объявлено, за выдающийся вклад в развитие фундаментальных и прикладных основ нейрохирургии.
Академик Коновалов прославился успехами в нейрохирургии головного мозга. «Александр Николаевич научно обосновал, развил и внедрил новое направление нейрохирургии — микронейрохирургию, что позволило сделать доступными для щадящего хирургического вмешательства практически любую область внутричерепного пространства и любое образование головного мозга», — рассказал главный ученый секретарь президиума РАН Михаил Дубина.
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