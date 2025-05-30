Нейрохирурги РФ и Сербии получили золотую медаль имени М. В. Ломоносова

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова — высшая награда Российской академии наук за 2024 год — торжественно вручена двум нейрохирургам: академику РАН Александру Коновалову и представителю Сербии Лукасу Разуличу, передает корреспондент ТАСС. Церемония состоялась в заключительный день общего собрания РАН.



Медаль присуждена двум ученым, как было объявлено, за выдающийся вклад в развитие фундаментальных и прикладных основ нейрохирургии.



Академик Коновалов прославился успехами в нейрохирургии головного мозга. «Александр Николаевич научно обосновал, развил и внедрил новое направление нейрохирургии — микронейрохирургию, что позволило сделать доступными для щадящего хирургического вмешательства практически любую область внутричерепного пространства и любое образование головного мозга», — рассказал главный ученый секретарь президиума РАН Михаил Дубина.





