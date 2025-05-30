Трамп: Я заключил с Китаем быструю сделку. Плохие новости в том, что Китай полностью нарушил это соглашение с США
15:57 30.05.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп обвинил китайские власти в нарушении заключенных с США в Женеве торговых договоренностей.
"Я заключил с Китаем быструю сделку, чтобы спасти его от потенциально очень плохой ситуации (...) Плохие новости в том, что Китай (...) полностью нарушил это соглашение с США. Вот что ты получаешь за то, что пытаешься быть хорошим человеком!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social в пятницу.
Он заявил, что американские пошлины сделали торговлю Китая с США практически невозможной, поставив эту страну в "смертельную опасность". Президент также утверждает, что из-за этого в КНР наблюдались "гражданские беспорядки".
Ранее западные СМИ сообщали, что, по их данным, в Вашингтоне считают, что Пекин уклоняется от выполнения договоренностей, достигнутых на недавних торговых переговорах в Женеве.
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