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НОВОСТИ

25 июня в Москве пройдет ежегодная открытая технологическая конференция GigaConf

17:23 30.05.2025

25 июня 2025 года в Москве пройдет ежегодная открытая технологическая конференция Сбера GigaConf, которая станет точкой притяжения для разработчиков, архитекторов, DevOps-специалистов, ML-инженеров. Мероприятие пройдет в гибридном формате – офлайн и онлайн.

На конференции выступят более 50 экспертов, которые расскажут о трендах в области AI-технологий, а также проведут практический разбор реальных кейсов по внедрению и использованию генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в разработке программного обеспечения (ПО).

Ключевые темы GigaConf – 2025:

– GenAI на практике: от пилотных проектов до решений, готовых к внедрению;

– инструменты нового поколения – AI-ассистенты, IDE с AI, умные системы анализа кода;

– роль GenAI в DevOps и CI/CD – оптимизация процессов, автоматизация и контроль качества;

– разработка моделей GenAI – от выбора архитектуры под конкретную задачу до тонкой настройки весов.

«GenAI-технологии стали уже обязательным инструментом для бизнеса и разработчиков, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. – Компании массово развивают AI-подразделения, перестраивают процессы и получают реальные бизнес-результаты. Бизнес, который откладывает внедрение GenAI, рискует серьезно отстать от конкурентов. На GigaConf мы расскажем, как использовать технологии искусственного интеллекта для получения максимальной эффективности, удивим вас хардовыми треками и интересными спикерами».

Для тех, кто хочет стать спикером конференции и выступить с докладом, объявлен открытый Call For Papers.

Впервые конференция прошла в 2021 году и с тех пор объединяет профессионалов, которые превращают инновации в рабочие инструменты. В прошлом году конференция GigaConf собрала более 2500 тысяч офлайн-участников, на главной сцене выступал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, а также лидер сообщества MindSpore Hu Xiaoman, а также генеральный директор OSChina Gitee Yong Xu.

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