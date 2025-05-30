Посольство РФ в Лондоне прокомментировало планы королевства создать киберкомандование
20:17 30.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Планы Великобритании создать киберкомандование и использовать хакеров для противостояния неугодным странам означают милитаризацию информационного пространства и могут привести к непредсказуемым для самого Лондона последствиям. Об этом говорится в комментарии посольства России в Соединенном Королевстве.
«По сути, речь идет о милитаризации информационного пространства с нескрываемым прицелом на осуществление наступательных замыслов против России. Тем самым британцы косвенно признают свою роль в уже направленной на нашу страну цифровой агрессии», — заметили в дипмиссии.
«Проводимая Лондоном подготовка наступательного киберпотенциала к применению против России чревата разжиганием крупномасштабного противостояния в пространстве ИКТ (информационно-коммуникационные технологии — прим. ТАСС) с труднопредсказуемыми, в том числе для самой Великобритании, итогами», — предупредили в посольстве России.
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