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НОВОСТИ

Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104

12:00 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее количество человек, пострадавших при обрушении моста в Брянской области, достигло 104. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.

«Всего на сегодня у нас 104 пострадавших. 7 погибших, 104 пострадавших. Получается, 3 „тяжелых“, остальные [находятся в состоянии] средней тяжести и легкой», — сказал он.

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