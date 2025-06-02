Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104
12:00 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общее количество человек, пострадавших при обрушении моста в Брянской области, достигло 104. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.
«Всего на сегодня у нас 104 пострадавших. 7 погибших, 104 пострадавших. Получается, 3 „тяжелых“, остальные [находятся в состоянии] средней тяжести и легкой», — сказал он.
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