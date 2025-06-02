0
0
0
НОВОСТИ

Армия РФ формирует огневой мешок для ВСУ у харьковской Каменки, сообщил Марочко

21:20 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, продвигаясь у населенного пункта Каменка Харьковской области сразу по нескольким направлениям, формируют огневой мешок для дислоцированной на данном участке фронта группировки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«От Строевки юго-восточнее наши войска не только продвигаются, но и берут в охват группировку, которая засела на западе от Тополи. Более того, там помогают нам ребята, которые поднимаются севернее Каменки. По сути, здесь формируется огневой мешок», — сказал он в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:45 02.06.2025
Сбер: Очень важно правильно интегрировать GenAI-решения в действующий IT-ландшафт компаний
0
101
20:40 02.06.2025
Третий раунд переговоров РФ и Украины ожидается в Стамбуле — источник
0
120
20:37 02.06.2025
Сбер: В ближайшие несколько лет критическая информационная инфраструктура будет расширяться и углубляться
0
107
19:44 02.06.2025
Опубликованы основные положения российского меморандума по урегулированию украинского кризиса
0
386
19:20 02.06.2025
Украденную статую Макрона привезли к посольству РФ в Париже — СМИ
0
248
18:40 02.06.2025
Экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок избрали на пост председателя 80-й сессии ГА ООН
0
279
18:03 02.06.2025
РФ обсуждала тему детей с Украиной — Мединский
0
314
17:55 02.06.2025
РФ и Украина проведут обмен «все на всех» среди тяжелораненых и молодых солдат — Мединский
0
327
17:50 02.06.2025
РФ в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел военнослужащих — Мединский
0
342
17:49 02.06.2025
РФ предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках — Мединский
0
331

Возврат к списку