Армия РФ формирует огневой мешок для ВСУ у харьковской Каменки, сообщил Марочко
21:20 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие, продвигаясь у населенного пункта Каменка Харьковской области сразу по нескольким направлениям, формируют огневой мешок для дислоцированной на данном участке фронта группировки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«От Строевки юго-восточнее наши войска не только продвигаются, но и берут в охват группировку, которая засела на западе от Тополи. Более того, там помогают нам ребята, которые поднимаются севернее Каменки. По сути, здесь формируется огневой мешок», — сказал он в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».
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